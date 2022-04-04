ترودو: يجب تحميل روسيا مسؤولية الهجمات الفظيعة في أوكرانيا

2022/04/04 | 04:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الأحد، عمليات القتل "الفظيعة والمروعة" لمدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية، قائلا إنه يجب محاسبة روسيا.

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