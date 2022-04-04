الكشف عن الحالة الصحية لأياد علاوي

2022/04/04 | 04:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي، عن الوضع الصحي له الذي شهد ازمة صحية خلال الايام القليلة السابقة. وقال المكتب إن الانباء التي تحدثت عن وفاة علاوي غير صحيحة.وأضاف أن علاوي يعاني من وجود حصوة في المرارة وحالته الصحية مستقرة.

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