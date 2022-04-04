ملاحظات على الاحساس بالجمال والجليل عند عمانويل كانط - زهير الخويلدي

2022/04/04 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي تمهيديحلل كانط الحكم الجمالي في كتابه المهم نقد ملكة الحكم وفقًا لمقولات الذهن: الكمية والنوعية وطريقة العلاقة.



إن حكم الذوق ليس حكمًا على المعرفة، ولا يقود إلى أي مفهوم، لكنه يضع معنى، نظامًا في العالم.



لذلك من الطبيعي الاقتراب من فئات الفهم التي هي الطريقة الأكثر عمومية لترتيب تنوع الحدس.



سيوضح كانط في كل مرة كيف في تنفيذ هذه المقولات، لا يجلب حكم الذوق المعرفة حول المحتوى ولكنه مع ذلك يفلت ......





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