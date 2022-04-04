حكايات من الفولكلور الكردي - اخسَر رأسك ولا تفضح سرك - ماجد الحيدر

2022/04/04 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر اخسَر رأسك ولا تفضح سركترجمة ماجد الحيدريحكى أن رجلاً نجح ذات يوم في اكتشاف وصفة سحرية تتيح له صنع الذهب.



وكان عصير التفاح واحداً من أهم مكونات وصفته تلك.



وصل الخبر إلى الملك فأمر حراسه ومخبريه بالبحث عن هذا الشخص وإحضاره.



بحثوا وبحثوا وتشمموا الأخبار وفتشوا في كل الزوايا عسى أن يعثروا على خيط يدلهم عليه، لكن دون جدوى.استشار الملك وزيره في الأمر وقال له:- كل ما اعرفه هو أن هذا ......





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