ظهور مفاجئ للرئيس الأوكراني في حفل

2022/04/04 | 05:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشكل مفاجئ في حفل توزيع جوائز جرامي، الأحد، عبر مقطع فيديو مسجل مسبقا يحث فيه على دعم بلادهـ ويطلب من كبار الفنانين بـ "ملء الصمت" بموسيقاهم.

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