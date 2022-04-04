"ماجينة" و" بات المحيبس".. عادات عراقية تميز رمضان

2022/04/04 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ اليوم الأول من رمضان في العراق، وكما في الكثير من البلدان العربية والإسلامية الأخرى، يحس الناس بانتقالة إلى مناخ مختلف، أكثر حميمية وأغنى بالتقاليد والموروثات التي حرص العراقيون على بقائها مستمرة لقرون.

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