تشافي: بيدري لاعب رائع ويحدث الفارق معنا

2022/04/04 | 07:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعأعرب المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز ،عن سعادته بالفوز بنتيجة (1-0) على إشبيلية، ضمن منافسات الجولة 30 من الليجا، في معقل البلوجرانا كامب نو.وقال تشافي بعد المباراة : " أنا إيجابي للغاية، وأؤمن بالعمل والجهد والتضحية، ونحن جيدون للغاية، ولذلك تأتي النتائج " ، مضيفا اننا " نمر بأفضل لحظة في الموسم، حيث سيطرنا بشكل رائع، ضد أفضل خط دفاع في الليجا، وإشبيلية فريق ممتاز ولوبيتيجي مدرب رائع، وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر، لولا بونو الذي لعب مباراة رائعة، وقلت بالفعل أن المباراة بمثابة نهائي وأنا راض للغاية ".وتابع تشافي: " نحن ربحنا واستمتعنا بالأجواء الرائعة، وفي الليجا طالما الحسابات لا تقول إننا خسرنا اللقب فسوف نستمر في القتال " معلقاً عن بيدري انه " لاعب رائع، وسجل هدفاً غير عادي، ويحدث الفارق معنا، ومن الممتع مشاهدته يلعب، فهو لازال بعمر الـ19 فقط وهذا لا يفاجئني، وهو بالفعل قائد وهناك عدة قادة في الفريق، حيث يريد الكرة دائما ".وأردف تشافي: "استقبال الجماهير للفريق كان رائعاً، واليوم قضوا وقتا ممتعا واستمتع اللاعبون ، لم نحسم تأهلنا لدوري الأبطال، ويجب أن نكون متواضعين، ونحن في ديناميكية جيدة، وأشكر لوبيتيجي على كلماته، واليوم تغلبنا على فريق رائع ".المصدر/ كورة

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