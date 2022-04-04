"جثة تلوح بيدها".. مسؤول روسي يعلق على ضحايا بوتشا وفيديو يكذبه

2022/04/04 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن فيديو "الجثث بشوارع بوتشا" الأوكرانية مفبرك، وأنه عبارة عن تمثيلية.

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