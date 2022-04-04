بعض السلبيات في مشروع الميثاق - المنصور جعفر

2022/04/04 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر 1- أغفل سرد تأريخ الأزمة الطبيعة العنصرية للإنقلاب والتمكين الذي حدث عام 1504 ولم يشير إليه بأي شكل.2- ترك نوع الدولة المدنية الديمقراطية دون تحديد (فالمدنية الديموقراطية خشم بيوت (الهند، نيجيريا، الصين، بريطانيا، روسيا، أمريكا)3- تكلم عن "مصالح وطنية مشتركة" دون إهتمام بأسس الفروق والتناقضات الطبقية التي ستعيد إنتاج الأزمات.4- لم يحدد نوع وطبيعة تمثيل في المجالس التشريعي ......





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