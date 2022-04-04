إيران 1979 : هذه ليست ثورة - التيار الشيوعي الأممي

2022/04/04 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيار_الشيوعي_الأممي مقدمة عام 2009 منذ ثلاثين عامًا وقعت ما تسمى "بالثورة الايرانية" .



نعيد فيما يلي إعادة نشر بيان التيار الشيوعي الأممي الذي يرد فيه على الدعاية الهائلة التي ملأت صفحات الصحف اليسارية و اليمينية على حد سواء في ذلك الوقت .



يسخر البيان من فكرة أن ثورة ما ، برجوازية أو ديمقراطية برجوازية تحدث هناك .



إنه يشير إلى حقيقة أن نظام الشاه الأوتوقراطي ( الاستبدادي ) ، الذي كانت الولايات المتحدة قد نصبته كد ......





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