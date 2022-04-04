تُطهّر المياه بالطاقة الشمسية.. كيف تحل هذه الأداة البسيطة مشكلة الوصول لمياه الشرب الآمنة؟

2022/04/04 | 07:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعد صعوبة الوصول إلى مياه الشرب الآمنة مشكلة كبيرة في مناطق متعددة حول العالم.ولحل ذلك، صممت مؤسسة Helioz النمساوية جهازًا يُدعى "وادي" (WADI) لمساعدة المجتمعات المعرّضة لخطر شرب المياه الملوّثة.ويقيس الجهاز، وهو جزء من برنامج أفضل الممارسات العالمية في إكسبو 2020 دبي، الأشعة فوق البنفسجية ليوضّح متى تصبح المياه الملوثة في العبوات البلاستيكية صالحة للشرب بفعل أشعة الشمس، ويُعتبر حلاً سهل الاستخدام، وميسور التكلفة، ولا يحتاج إلى بطاريات في الوقت ذاته.

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