2022/04/04 | 08:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشير الدراسات إلى أهمية وجود البروتين في النظام الغذائي لدعم عضلات الجسم ولكن إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة جسمك مع التقدم في السن عليك اختيار نوع معين من البروتين حسب الأبحاث.وألقت دراسة جديدة نظرة على بيانات أكثر من 85000 امرأة تجاوزن الستين عاما من العمر، ولاحظت أن بعضهن يواجهن […]

ظهرت المقالة بروتين يساعدك في الحفاظ على القوة الجسدية مع التقدم في السن أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بروتين يساعدك في الحفاظ على القوة الجسدية مع التقدم في السن) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بروتين يساعدك في الحفاظ على القوة الجسدية مع التقدم في السن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).