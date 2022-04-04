الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 1400 مدني منذ بداية الصراع في أوكرانيا

2022/04/04 | 08:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن أكثر من 1400 شخص مدني قُتلوا وأُصيب أكثر من ألفي مدني، بسبب القتال في أوكرانيا منذ 24 شباط الماضي وحتى 2 نيسان الجاري.وقالت المفوضية في بيان: “منذ 24 شباط 2022 وحتى 2 نيسان 2022، سجل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفاة […]

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