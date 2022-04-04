تنبيه من المرور حول قطع “مؤقت” في بغداد

2022/04/04 | 08:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت المرور العامة اليوم الاثنين، تنبيهاً حول قطع مؤقت في العاصمة بغداد.وقال مدير اعلام المرور العقيد ياس خضير في بيان مقتضب تلقته ايرث نيوز، إن “المرور العامة تعلن المباشرة بقطع مؤقت للطريق من الرستمية باتجاه قطع الجيش لغرض اعمال الاكساء”.

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