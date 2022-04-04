2022/04/04 | 08:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تخطط لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا عن طريق البحر في الأيام المقبلة.ونقل المكتب الصحفي لوزير الدفاع عن أكار قوله: “نحن نبذل جهودا ملموسة لإجلاء جميع المدنيين، وخاصة المواطنين الأتراك الذين يواجهون صعوبات في أوكرانيا.ونعتقد أنه في الأيام المقبلة سيكون من الممكن إجلاء المدنيين […]

ظهرت المقالة تركيا تخطط لعملية إجلاء بحرية لمواطنيها من أوكرانيا في الأيام المقبلة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تخطط لعملية إجلاء بحرية لمواطنيها من أوكرانيا في الأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تخطط لعملية إجلاء بحرية لمواطنيها من أوكرانيا في الأيام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).