مواجهة سلوية حاسمة تجمع دجلة الجامعة بنفط البصرة

2022/04/04 | 08:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتحتضن قاعة الشــعب المغلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليــوم الاثنين اللقــاء الحاســم والمرتقب لإحــراز المركــز الثالث في ترتيب فرق الدوري الممتاز بكرة الســلة للموسم الحالي 2021 / 2022 والذي يجمع دجلة الجامعة ونفط البصرة.وأكد لاعب دجلة الجامعــة أحمد فرحــان لصحيفة الصباح وتابعته وكالة الانباء العراقية ( واع ) ،اليوم الاثنين، إن " فريقه الأكثــر تضررا في الدوري الممتاز، وكان من المفروض أن تقام سلسلة لقاءات مع المنافس حتى يمنح كل ذي حق حقه".واضاف فرحان أن " فريقه جاهز لمباراة اليوم وســيكون الحســم لمصلحتنــا كوننا تفوقنــا عليهم في المرحلتــين ونعرف جيداً مكامن القوة والضعف لديهم ".

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