آنا (1864-1935) وماريا أوليانوفا (1878-1937) - جودي كوكس

2022/04/04 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جودي_كوكس القسم الثاني: سير ذاتية لحياة ثوريات بلشفيات كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917الكاتبة: جودي كوكسآنا وماريا، اللتان هما تباعاً شقيقتا لينين الأكبر والأصغر منه، قلما ما يتذكرهما مؤرخو الثورة.



كتب فالينتينون، ثوري التقى في لينين لأول مرة عام 1904، أنه كان كـ”الشمس في النظام الشمسي”، حيث تكاد ماريا “تعبده” وترى فيه ماريا “نبياً”(102).



من المؤكد، أن لينين هو من عرّف شقيقتيه ......





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