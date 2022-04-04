لهذا السبب.. اسعار النفط تواصل انخفاضها في الاسواق العالمية

2022/04/04 | 08:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الاثنين، مع متابعة المستثمرين لسحب إمدادات من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية من الدول المستهلكة.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 103.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98.45 دولار للبرميل، منخفضا 82 سنتا أو 0.8 […]

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اسعار النفط تواصل انخفاضها في الاسواق العالمية أولاً على ايرث نيوز.

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