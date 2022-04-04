أوكرانيا تنشر صور لتحرير مكان وجود أكبر طائرة في العالم

2022/04/04 | 08:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأحد، صورا لجنود أوكرانيين في مطار مدينة هوستوميل شمال غرب كييف، بعد "تحريرها" من قبضة القوات الروسية.

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