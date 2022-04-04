2022/04/04 | 08:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت دراسة جديدة أن الزوج والزوجة اللذين يمزجان أموالهما معاً غالباً ما يكونان أكثر ترابطاً وأقل عرضة للانفصال.وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أشار فريق الدراسة إلى أن هذا ينطبق بشكل خاص على الأزواج ذوي الدخل المنخفض الذين يتشاركون في حساب مصرفي واحد، بدلاً من استخدام حسابات منفصلة.وأجريت الدراسة بواسطة باحثين […]

ظهرت المقالة ما علاقة مزج الأموال بين الزوجين بالانفصال؟..



دراسة حديثة تجيب أولاً على ايرث نيوز.

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