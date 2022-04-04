أسعار النفط تواصل هبوطها بسبب تبدد مخاوف تعطل الامدادات

2022/04/04 | 08:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

واصلت أسعار النفط خسائرها يوم الاثنين مع متابعة المستثمرين لسحب إمدادات من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية من الدول المستهلكة في الوقت الذي خففت فيه هدنة في اليمن من مخاوف تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 103.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98.45 دولار للبرميل منخفضا 82 سنتا أو 0.8 في المئة.



وانخفضت التعاقدات الآجلة لكل من الخامين دولارا في بداية التعاملات بالأسواق يوم الاثنين.

وتوسطت الأمم المتحدة في هدنة لمدة شهرين بين تحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران للمرة الأولى في الصراع المستمر منذ سبع سنوات.



وتعرضت منشآت نفطية سعودية لهجمات من الحوثيين خلال الصراع وذلك بالإضافة إلى توقف الإمدادات من روسيا.

وتراجعت أسعار النفط نحو 13 في المئة الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتم سحب ما يصل إلى مليون برميل يوميًا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لمدة ستة أشهر تبدأ في مايو أيار.



وقال بايدن إن هذا السحب، وهو الثالث في الأشهر الستة الماضية، سيكون بمثابة جسر حتى يتمكن المنتجون المحليون من تعزيز الإنتاج وإعادة التوازن إلى العرض مع الطلب.

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