ضبط ٩ شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية

2022/04/04 | 08:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن ضبط تسع شاحنات مخالفة للضوابط، في كمرك المنطقة الشمالية.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في مديرية كمرك المنطقة الشمالية متمثلة بقسم التحري ومكافحة التهريب تمكنت من ضبط تسع شاحنات مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية”.واضافت أن “الشاحنات محملة بمواد متنوعة (معدات ابراج، […]

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