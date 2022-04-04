عمرو واكد ينتقد مسلسل

2022/04/04 | 08:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الممثل المصري المعارض، عمرو واكد، الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي يُعرض في رمضان واصفا إياه بـ"الكوميدي" ومشيرا إلى أنه يزور الحقائق

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