خام برنت ينخفض الى 103.6 دولارات للبرميل

2022/04/04 | 09:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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واصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الاثنين، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 0.8% لتصل إلى 103.6 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98.45 دولار للبرميل منخفضا 82 سنتا أو 0.8%.

وانخفضت التعاقدات الآجلة لكل من الخامين دولارا في بداية التعاملات بالأسواق اليوم.

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