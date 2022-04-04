مشاجرة مسلحة بين اشقاء تنتهي بمقتل 'أمهم' في واسط

2022/04/04 | 09:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع مشاجرة بين اشقاء اثنين ضمن منطقة العزة بمدينة الكوت في محافظة واسط.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مشاجرة بين اشقاء اثنين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ما اسفر عن مقتل امهم نتيجة اطلاقة خاطئة".وأضاف، أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت الاشقاء".

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