الصناعة تعلن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع المدن الصناعية بالانبار

2022/04/04 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

انجزت وزارة الصناعة والمعادن المرحلة الأولى من مشروع المدن الصناعية في محافظة الأنبار بمساحة ثلاثة آلاف دونم، ضمن توجه حكومي لإنشاء مدن مماثلة بجميع محافظات البلاد.

وقالت معاونة رئيس هيئة المدن الصناعية في الوزارة رغد حمزة لـصحيفة "الصباح" الرسمية إن "الوزارة أعدت خطة للنهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظات كافة باعتماد إنشاء مدن صناعية ضمنها"، مضيفة أن "المرحلة الأولى من مشروع المدينة الصناعية بمحافظة الأنبار تم انجازها والبالغة مساحتها ثلاثة آلاف دونم".

وبينت أن "المرحلة الأولى تضمنت استكمال الأسيجة والشوارع والبنى التحتية للمدينة"، منوهة الى أن "المتبقي من أعمال هذه المرحلة متعلق بالمرحلة الثانية والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 20 بالمئة وتضمنت إنشاء محطات لتكون مهيأة لإنشاء المعامل عليها".

وذكرت حمزة أن "المدينة قسمت ضمن الخطة إلى 230 قسما أي أن القسم الواحد منها تبلغ مساحته 1250 مترا مربعا أي نصف دونم، وبإمكان المستثمر الحصول على قسمين لإنشاء مصنع وفق المعايير والمحددات التي وضعتها الهيئة"، موضحة أن "التخصيصات المالية وتعاون حكومة الأنبار المحلية، اسهما بإنجاز الأعمال ضمن توقيتاتها المحددة، وجاري إكمال ما تبقى منها تباعا".

وكانت الوزارة قد أعلنت بداية العام الحالي، أنها خطت خطوات مهمة بإنشاء المدن الصناعية بمحافظات البصرة وذي قار والأنبار، والمضي بإجراءات إنشائها ضمن محافظة نينوى.

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