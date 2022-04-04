إجابة دينية تنهي الجدل حول النوم طوال نهار رمضان.. هل يُبطل الصيام؟

2022/04/04 | 09:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حددت دار الإفتاء المصرية أشياء يباح للصائم فعلها، ومنها الاكتحال، حتى ولو وجد طعم الكحل في حلقه؛ لأن العين لا تعتبر منفذًا شرعًا على المختار للفتوى.أضافت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “الادِّهان بالزيوت والمستحضرات الطبية المختلفة، حتى ولو وصل إلى جوفه بتسَرُّب المدهون من خلال مسام الجلد والبشرة”.تابعت: “الاغتسال؛ لما […]

ظهرت المقالة إجابة دينية تنهي الجدل حول النوم طوال نهار رمضان..



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