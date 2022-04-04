الاطاحة باربعة متهمين بقضايا المخدرات في واسط

2022/04/04 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الاثنين، عن الاطاحة باربعة متهمين بقضايا المخدرات في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في قسم مكافحة المخدرات تمكنت من القاء القبض على اربعة مطلوبين وفق احكام المادة (٣٢) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية”.واضافت انه “تم ضبط بحوزتهم مادة بلورية الشكل بيضاء […]

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