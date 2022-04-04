2022/04/04 | 09:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع حلول شهر رمضان، شاركت وزارة الصحة والسكان المصرية توصياتها بشأن النظام الغذائي الصحي الموصى باتباعه في رمضان، وذلك عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يجب أن تتناول على الإفطار والسحور؟ إليك دليل شامل لنظام غذائي صحي خلال شهر رمضان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يجب أن تتناول على الإفطار والسحور؟ إليك دليل شامل لنظام غذائي صحي خلال شهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).