الجمالي: حريصون على التفاهم وعدم تدوير النفايات كـ “ريبر احمد وهوشيار زيباري”

2022/04/04 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب المستقل علي الجمالي، ان هناك رفض قاطع لاعادة تدوير النفايات الكردية كريبر احمد وهوشيار زيباري، لافتا الى ان موقف الاطار واضح حيث يسعى الى التفاهم والتوافق والحفاظ على المكون الأكبر.وقال الجمالي لـ /المعلومة/، ان “موقف الاطار التنسيقي الشيعي لن يسمح بأن تسير العملية السياسية باتجاه التفرد والاقصاء لمكونات معينة على […]

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