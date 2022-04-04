بعد 56 يوما.. ميسي يكسر “صيامه التهديفي” مع باريس سان جيرمان

2022/04/04 | 09:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي ذاكرة التهديف مع باريس سان جيرمان، خلال مواجهة لوريان ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الفرنسي، بعد صيام طويل عن التسجيل دام ما يقرب من شهرين.وسجل ميسي الهدف الرابع لفريقه في شباك لوريان وهو الهدف الأول له منذ السادس من فبراير الماضي، في مباراة انتهت بفوز العملاق […]

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ميسي يكسر “صيامه التهديفي” مع باريس سان جيرمان أولاً على ايرث نيوز.

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