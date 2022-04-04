2022/04/04 | 09:40 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 80 شاحنة لزيادة المخزون المحلي من الحنطة والرز لسايلو الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/04 | 09:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (80 شاحنة لزيادة المخزون المحلي من الحنطة والرز لسايلو الناصرية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (80 شاحنة لزيادة المخزون المحلي من الحنطة والرز لسايلو الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).