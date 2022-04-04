دولة أوروبية ترجح أن تدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل لـ

2022/04/04 | 09:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الاقتصاد السلوفاكي، ريتشارد سوليك، إن سلوفاكيا يمكن أن تدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، إذا اقتضى الأمر ذلك.

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