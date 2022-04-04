شاهد بالفيديو.. كبة عراقية وباقلاء بالدهن وأطباق أصيلة تتميز بالبهارات الفريدة!

2022/04/04 | 09:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HVcbiHGUdfU

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