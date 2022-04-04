اعتقالات بالجملة.. عمليات بغداد تُنفذ واجباً لملاحقة “الخارجين عن القانون”

2022/04/04 | 09:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد: القاء القبض على (٢٥) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم اربعة متهمين بجرائم الدكة العشائرية، وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وكمية من المواد المخدرة تواصل قطعات قيادة عمليات بغداد ملاحقة الخارجين على القانون ومرتكبي جرائم الدكة العشائرية وتجار ومروجي المواد المخدرة مع تكثيف واجبات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة بالتنسيق مع […]

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عمليات بغداد تُنفذ واجباً لملاحقة “الخارجين عن القانون” أولاً على ايرث نيوز.

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