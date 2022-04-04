أوباما يعود إلى البيت الأبيض لأول مرة منذ 5 سنوات

2022/04/04 | 10:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعود الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إلى البيت الأبيض، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لأول مرة منذ أن ترك منصبه في 2017.ونقلت وسائل إعلام دولية، عن مسؤول في البيت الأبيض قوله بأن أوباما سينضم إلى الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، في البيت الأبيض حيث سيلقي كلمة احتفالا بنجاح قانون الرعاية الميسرة […]

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