"كنت مقتنعًا بأني سأموت".. صحفيان يرويان تجربتهما المروعة بعد تعرضهما لكمين في أوكرانيا

2022/04/04 | 10:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يروي الصحفيان دومينيك فان هيردن وستيوارت رامزي من سكاي نيوز تجربتهما المروعة بعد تعرضهما لكمين في أوكرانيا أثناء محاولتهما العودة إلى كييف.

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