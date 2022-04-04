صور: العراق يصدر مجموعة من الطوابع وبطاقة خاصة بالمعارف التقليدية للبلاد

2022/04/04 | 10:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الاتصالات اليوم الاثنين، ان الشركة العامة للبريد والتوفير اصدرت طوابع بريدية وبطاقة خاص بالمعارف التقليدية.وذكرت الوزراة في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “ذلك جاء حسب توجيهات وزير الاتصالات أركان شهاب احمد الشيباني، ومدير عام الشركة العامة للبريد والتوفير إدريس خالد عبدالرحمن، حيث باشرت الشركة العامة للبريد والتوفير باصدار طوابع بريدية […]

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