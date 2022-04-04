2022/04/04 | 10:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب محافظ النجف ماجد الوائلي اليوم الاثنين، وزير الزراعة شمول جميع الاراضي الزراعية في المحافظة بالخطة الزراعية وبنسبة (100%).وبيّن الوائلي في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “المجلس الزراعي الاعلى في النجف الاشرف عقد اجتمعا لمناقشة الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي القادم مضيفا طالبنا وزير الزراعة بشمول جميع الاراضي الزراعية في المحافظة بالخطة الصيفية […]

ظهرت المقالة استعداداً للموسم الصيفي..



النجف توجه طلباً لوزارة الزراعة (وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.

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