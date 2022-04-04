أوكرانيا تحذر من ارتفاع أسعار الحبوب عالميا

2022/04/04 | 10:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع وزير الزراعة الأوكراني، الاثنين، "موسم حصاد كبير للغاية" هذا العام، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن "استمرار الحرب سيعني ارتفاع أسعار الحبوب لجميع البلدان".

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