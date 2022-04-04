الموارد المائية: سدود كردستان الجديدة تهدد دجلة والفرات

2022/04/04 | 10:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت وزارة الموارد المائية، الاثنين، عدم علمها بالسدود الجديدة التي تعتزم حكومة إقليم كردستان العراق انشائها، فيما حذرت من مخاطر تلك السدود على دجلة والفرات.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي راضي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “حكومة كردستان لم تبلغ أو تنسق مع الوزارة الاتحادية بشأن إنشاء تلك السدود”، مشيرا إلى أن […]

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