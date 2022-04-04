ماكرون يعلن تأييده فرض عقوبات جديدة على روسيا

2022/04/04 | 10:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، صباح اليوم الإثنين عن تأييده فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقال ماكرون، خلال مقابلة صحفية، إن “العقوبات الجديدة ضد موسكو ستتناول مسألة حظر استيراد مشتقات النفط المختلفة والفحم الحجري الروسي إلى الدول الأوروبية”، مؤكدا أن “القرار سيتخذ بشكل جماعي على […]

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