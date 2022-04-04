بعد عامين من ظهوره.. كورونا أصاب 7% من سكان الكوكب و6% من شعب العراق

2022/04/04 | 10:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 488.94 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و524431​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

ادناه قائمة باكثر الدول العربية تسجيلا للاصابات:

وبذلك فأن الفيروس اصاب قرابة 7% من سكان كوكب الارض حتى الان، اما في العراق فقد اصاب الفيروس قرابة 6% من شعبه، بعد قرابة عامين من ظهور الفيروس.

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