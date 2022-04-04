مع التقدم في السن.. بروتين “مهم” يعزز القوة الجسدية

2022/04/04 | 10:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشير الدراسات إلى أهمية وجود البروتين في النظام الغذائي لدعم عضلات الجسم ولكن إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة جسمك مع التقدم في السن عليك اختيار نوع معين من البروتين حسب الأبحاث.وألقت دراسة جديدة نُشرت في المجلة البريطانية “ماسل ساركوبينيا أند كاشيكسيا” نظرة على بيانات أكثر من 85000 امرأة تجاوزن الستين […]

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بروتين “مهم” يعزز القوة الجسدية أولاً على ايرث نيوز.

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