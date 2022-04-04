العدل تفصح عن عدد الاتفاقيات الدولية التي انضم لها العراق

2022/04/04 | 10:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت مديرة دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل هيفاء شكر حمود، الاثنين، عن انضمام العراق الى 33 اتفاقية وبروتوكولا دوليا.وقالت حمود في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “أهم الاتفاقيات والبروتوكولات التي انضم العراق إليها ونشرت بالجريدة الصادرة العام الماضي، هي (اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية – هلسنكي)، و(اتفاقية بشأن […]

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