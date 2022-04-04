الصناعة تعلن البدء بضغ غاز (الاثيلين) لأول مرة بالعراق منذ 15 عاماً

2022/04/04 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلنت الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية، الاثنين، انتاج غاز الاثيلين لأول مرة منذ 15 عاما.

وقـالَ مُدير عام الشركة عبـاس حيـال، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "الوزارة وصلت إلى مراحل مُتقدمة في العمل نتيجة إجراء عمليات الصيانة المُستمرة للأقسام والوحدات والمعامل الإنتاجية بجهود كبيرة لكوادر الشركة من المُهندسين والفنيين".

وأضاف، أن "غاز الإثيلين سينتج وبمُستويات عالية ولأول مرة منذُ قرابة الـ (١٥) عام حيث سيتم ضخ الغاز إلى معمل واطئ الكثافة بواسطة العامل المُساعد ( مـادة البيروكسايـد ) لإنتاج حُبيبات البولي إثيلين واطئة الكثافة".

ولفت إلى أَن "الشركة بإنتظار وصول العامل المُساعد خِلال الأسابيع القادمة في الوقت الذي تستعد لتشغيل معمل واطئ الكثافة لأغراض الإختبار والفحص وتأكيد جاهزيته للإنتـاج".

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