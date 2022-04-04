كيف نشاهد قصص إنستغرام دون أن يعرف أحد؟

2022/04/04 | 10:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

عندما تفتح قصة شخص ما على إنستغرام، يظهر ذلك لدى صاحب الحساب، حتى لو لم تكونا صديقين.

ولحسن الحظ، هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إلقاء نظرة خاطفة على قصص إنستغرام من دون أن يتم اكتشافك من قبل ناشر هذه القصص، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

قم بتشغيل وضع الطيرانافتح التطبيق بحيث يتم تحميل أحدث القصص مسبقاً على هاتفك، ثم قم بتشغيل وضع الطيران.



سيسمح لك ذلك بمشاهدة القصص بشكل متخف.



فقط تأكد من إغلاق التطبيق بمجرد الانتهاء حتى لا يسجل أنك شاهدت القصص.

استخدم حساب بديليختار بعض الأشخاص أن يكون لديهم حساب ثانٍ مجهول الهوية على إنستغرام، و هذا يعني أنه يمكنك أيضاً النقر فوق القصص دون أن يعرف الناس من أنت.



وإذا كان لديهم حساب ثانٍ، فسيتعين عليك أن تكون صديقاً للشخص إذا كان حسابه خاصاً.

استخدم عارض قصص إنستغرامهناك العديد من المواقع التي تجلب لك كل القصص في إنستغرام.



مرة أخرى، يجب أن يكون الحساب عاماً حتى يعمل.

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