ماكرون يتحدث عن الموعد المرجو لوقف استيراد النفط والغاز من روسيا ويرفض التعليق على محاكمة بوتين

2022/04/04 | 10:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، أنه يتمنى أن تتوقف صادرات النفط والغاز الروسيين إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كامل هذا الأسبوع، وذلك بعد الكشف عن "جرائم حرب" في بلدة بوشا الأوكرانية

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