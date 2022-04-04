2022/04/04 | 10:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على أرهابيين اثنين في صلاح الدين.وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "من خلال المتابعه المستمرة والدقيقة لتحركات عناصر العصابات الإرهابية، تمكنت قوة من اللواء الثالث التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، من القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( 4/ أرهاب) في قضاء طوزخورماتو ناحية ينكجه بمحافظة صلاح الدين".وأضاف البيان أنه "تم تسليم الأرهابيين الى جهة الطلب أصوليًا".

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