القبض على متهمة 'سرقت' 130 مليون دينار في بغداد

2022/04/04 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على متهمة بسرقة 130 مليون دينار وآخر بالتزوير في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مكتب مكافحة إجرام الحبيبية في مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بسرقة مبلغ 130 مليون دينار من أحد المواطنين".وتابع البيان، أن "مفارز مكتب مكافحة إجرام التاجي ألقت القبض على متهم بالتزوير".

وأشارت المديرية الى "قيامها بتدوين أقوال المتهمين وعرض الموضوع على أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق المواد القانونية الخاصة".

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